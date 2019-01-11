СМИ узнали, что в России предложили сбивать гражданские самолёты-нарушители. Даже с пассажирами на борту

В России предложили разрешить сбивать гражданские самолеты, нарушающие воздушную границу страны. Сообщается, что проект разработало Министерство обороны РФ.

Согласно новому проекту «О порядке применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве РФ», огонь разрешат открывать по воздушному судну, чье преднамеренное крушение может вызвать массовую гибель людей, экологическую катастрофу, уничтожение стратегически важных объектов, передает телеканал 360 со ссылкой на газету «Известия», которая ознакомилась с документом.

Согласно закону, повышенная готовность объявляется, если потенциальный нарушитель приблизится к госгранице на расстояние 50 км и менее (для Восточного военного округа — на 100 км, для приграничной приморской полосы — 150 км). Дежурные силы должны будут тут же предупредить экипаж воздушного судна о его возможном вхождении в воздушное пространство РФ и помочь восстановить ориентировку. Гражданские и военно-транспортные суда, экипаж которых отказывается выполнять радио- и визуальные команды, сначала попробуют выдворить за пределы воздушного пространства страны или принудить к посадке на аэродром. Если нарушитель всё же продолжит полет, самолеты ВКС возьмут его на сопровождение и выведут в зону, где осуществят перехват.

Сначала нарушителя визуально и по радиоканалам предупредят, что по нему из-за неподчинения откроют огонь на поражение. Перед самой атакой самолеты и вертолеты, имеющие стрелково-пушечное вооружение, последний раз заявят о серьезности своих намерений — откроют предупредительный огонь.

Если судно-нарушитель не отреагирует и на это, его собьют. При необходимости Вооруженным силам разрешено задействовать зенитные ракетные, ракетно-артиллерийские и артиллерийские средства.

Военные считают, что данная мера поможет предотвратить связанные с угоном самолетов террористические акты. Подобные законы действуют в некоторых странах мира, в том числе и в США. В настоящее время в России действует постановление от 1994 года, которое запрещает сбивать лайнеры с пассажирами на борту. Новый закон призван устранить противоречие.

Существующий в России Закон «О противодействии терроризму» позволяет стрелять в лайнеры, которые не соблюдают правила использования бортом, не подчиняются требованиям о посадке или изменении маршрута, оказываются в запретных для полета зонах. Также правила касаются и тех самолетов, которые могут стать причиной экологической катастрофы или массовой гибели людей.