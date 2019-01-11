Ветер с залива заметает снегом областные трассы. Под Приморском - коллапс

Снежные заносы практически парализовали движение на шоссе в сторону Петербурга под Приморском утром 11 января. Областные дорожники кинули туда дополнительные силы.

Видео, на котором засняты буксующие в глубоком снегу машины, утром в пятницу в соцсетях выложили опаздывающие на работу жители региона. Самый проблемный участок оказался сразу за посёлком Ермилово в сотне километров от Петербурга.

В «Ленавтодоре» нашему изданию рассказали, что дорожную ситуацию осложнила не только метель, но и сильный ветер с залива. Спецтехника на участке от Зеленогорска до Выборга работает с 8 часов утра. Дополнительно туда отправили две комбинированные дорожные машины и грейдер. Дорожники обещают в течение часа расчистить дорогу.

Фото: Читатель «Фонтанки» Петр

В Петербургской транспортной компании, которая обслуживает маршрут 830-го автобуса из Приморска до станции метро «Парнас», отметили, что задержек в движении не было.

За минувшие сутки областные дорожные службы очистили 11 тысяч километров дорог, на них высыпали 162 тонны соли.

Непростая дорожная ситуация и в Петербурге. С улиц вывезли 47 тысяч кубометров снега. К работам привлекли тонары.