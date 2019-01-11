Расчищать реку в Хабаровском крае, в которую обрушилась сопка, поехали инженеры Минобороны

После превентивного введения режима ЧС в Бурейском районе Хабаровского края, где из-за обрушения в реку сопки начал расти уровень воды, по поручению президента Владимира Путина выехала оперативная группа Министерства обороны.

Об этом ведомство сообщает 11 января. Сейчас в регион направлена первая оперативная группа Минобороны и Восточного военного округа. Она определит масштабы работ и перечень необходимой техники. Привлечь планируется инженерные и железнодорожные войска со спецтехникой, в том числе задумано использовать армейскую и транспортную авиацию.

Режим ЧС был введен накануне, хотя обрушение сопки произошло еще 11 декабря. В реке Бурея начал расти уровень воды, в среднем на несколько сантиметров в сутки. Глава района Алексей Маслов отметил, что в этот период он должен быть ниже примерно на четыре метра.

Насчет причин схода сопки существуют разные версии. В МЧС и других службах придерживаются версии об оползне, Маслов настаивает на падении метеорита. Центр космической гидрометеорологии «Планета» зафиксировал в районе завала тепловую аномалию.