Прокуратура второй раз за два дня вынесла представление ГУДП «Центр» за плохую уборку улиц

Прокуратура Невского района Петербурга вынесла представления по фактам некачественной зимней уборки двум управляющим организациям и дорожному предприятию «Центр». Накануне претензии к «Центру» имели также прокуроры Адмиралтейского района.

Как сообщает сайт надзорного ведомства 11 января, была проведена проверка деятельности управляющих компаний ООО «УК Евротракт» и ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района», а также СПб ГУДП «Центр». Выяснилось, что на крышах 9 многоквартирных домов, которыми управляет «УК Евротракт», и 7 домов в управлении ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района» уборка не проводится. Как следствие – образование наледи, падение которой угрожает здоровью граждан. ГУДП «Центр», в свою очередь, недобросовестно выполняет требования к уборке тротуаров, из-за чего на территории Невского района зафиксировано 4 несчастных случая, связанных с гололедом. Руководителям всех трех организаций внесены представления об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Накануне руководство дорожного предприятия «Центр» получило прокурорское представление по факту плохой уборки снега в Адмиралтейском районе. Там за время новогодних каникул от гололеда пострадали почти 30 человек.

Напомним, комитет по благоустройству в конце прошлого года подвел итоги конкурсов на содержание дорог в различных районах города. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский (это единственный новый лот для предприятия по сравнению с прошлогодними конкурсами).