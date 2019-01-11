Спецпрокурор Мюллер продолжает попытки доказать связи Трампа с Кремлем. Под подозрение попала украинская делегация на инаугурации

Сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера взялись за членов украинской делегации, которые присутствовали на торжественных мероприятиях, посвященных инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017 года. Мандат Мюллера дает ему право расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года и особенно связи команды Трампа с Москвой по обвинению в так называемом сговоре.

Как 11 января пишет РБК со ссылкой на источники The New York Times, на инаугурации и сопутствующих мероприятиях присутствовало около дюжины украинских политиков и бизнесменов. Некоторые из них, пишет издание, имеют пророссийскую ориентацию.

«Некоторые украинцы, приехавшие в Вашингтон на инаугурацию, или их союзники продвигали грандиозные сделки или «мирные» планы, которые соответствовали интересам России, в том числе через отмену санкций», — пишет газета.

Следователи опрашивают свидетелей, чтобы выяснить, как члены украинской делегации попали на мероприятия, кто их приглашал, с кем они встречались и что обсуждали. Кроме того, команда Мюллера исследует вопрос пожертвований на избирательную кампанию, не участвовал ли в них через подставных лиц кто-либо из украинских политиков и предпринимателей.​

Спецпрокурор Мюллер был назначен в мае 2017 года после обвинений против команды Трампа: левые американские СМИ регулярно писали, что он пришел к власти при поддержке Кремля. За время расследования Мюллеру не удалось представить не только доказательств, но и свидетельств сговора Трампа с Москвой. Сам президент неоднократно отвергал эти обвинения и называл распространявшие их СМИ фейковыми.