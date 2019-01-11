Сотня отапливаемых «Теплосетью Санкт-Петербурга» домов обогрета спустя сутки после аварии

Практически одновременно теплоэнергетики закончили работы на аварийных сетях в Адмиралтейском и Фрунзенском районах Петербурга. На обе аварии понадобилось восемь метров новых труб.

Как рассказали «Фонтанке» в компании, кипяток в теплосеть на Клинском проспекте, где похолодало в 51 доме, залили к пяти утра 11 января. Еще через час теплоэнергетики закончили работы в Купчино, на улице Белы Куна. Там, как сообщалось ранее, теплоснабжение было ограничено в 57 зданиях. На то, чтобы вернуть системе работоспособность, понадобилось около восьми метров 500- и 700-миллиметровых труб.