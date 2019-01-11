В Петербурге с пятого этажа выпала девушка с Украины. Ее подвели алкоголь и эмоции

Приехавшая погостить в Петербург на новогодние каникулы жительница Украины умерла под окнами дома на Малодетскосельском проспекте днем 10 января. К трагедии привело алкогольное опьянение и ссора с матерью.

По информации «Фонтанки», тело 16-летней было найдено около трех часов дня возле пятого дома по Малодетскосельскому проспекту. Как установила полиция, словесная перепалка загнала пьяную девушку на подоконник. Там она потеряла равновесие и упала с высоты пятого этажа.

В Северной столице семья гостила у друзей с 23 декабря.