Рубль назвали самой недооцененной валютой в мире. Британские аналитики считают справедливым доллар за 19,7

Рубль оказался самой недооцененной валютой мира. Его стоимость на 70 процентов ниже справедливого курса доллара, сообщили 11 января аналитики The Economist, ведущие подсчет так называемого «индекса Биг Мака».

Журнал публикует «индекс Биг Мака» с 1986 года. Экономисты исходят из того, что список ингредиентов для флагманского бургера одинаковый во всех странах. Разница в стоимости бургера в разных странах наглядно показывает недооцененность национальной валюты.

Исходя из индекса, стоимость «Биг Мака» в России составляет 1,65 доллара (110 рублей). В США его цена равняется 5,58 доллара (373 рубля). Соответственно, как пишет журнал, справедливый курс доллара в России должен составлять 19,7 рубля.

Недооцененными валютами также оказались турецкая лира и аргентинский песо.