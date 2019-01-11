В Славянке бизнесмен найден в ванне с пробитой ножом грудью

Тело жителя Петербурга найдено в наполненной водой ванне 10 января. Компания, которой руководил умерший, ликвидирована две недели назад.

Как стало известно «Фонтанке», тело 49-летнего предпринимателя было найдено в сьемной квартире на Колпинском шоссе около четырех часов дня. Умерший лежал в ванне с водой, на груди у него было четыре следа от удара ножом.

По информации нашего издания, погибший ранее был директором и одним из учредителей компании МИСТ. По данным «Спарк», фирма занималась управлением и контролем за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютно-фондовых бирж. С 25 декабря 2018 года организация находится в стадии ликвидации.