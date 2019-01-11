Запретить рекламу и убрать с витрин. В Госдуме обратили внимание на системы нагревания табака

Запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять их к обычным сигаретам предложил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Парламентарий направил в Минздрав обращение, сообщает 11 января RT.

Как пояснил депутат, в последнее время системы нагревания табака становятся всё популярнее, и чаще всего интерес к ним проявляет молодёжь.

По словам Чернышова, в альтернативных сигаретам устройствах от ведущих табачных компаний действительно не горит табак, однако, выделяются химические вещества, которые образуются в результате курения — как и в обычных сигаретах.

«Системы электрического нагревания табака находятся в свободном доступе для продажи, их открыто рекламируют, в результате чего может создаваться впечатление, что они полностью безопасны для организма человека... В связи с этим считаю необходимым запретить рекламу систем нагревания табака и приравнять подобные устройства к обычным сигаретам, убрав их с витрин магазинов. По аналогии с остальной табачной продукцией они должны размещаться за специальной шторкой, которую продавец поднимает по просьбе покупателя», — следует из текста обращения.

Таким образом удастся снизить угрозу распространения опасной табачной новинки, полагает автор инициативы.