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Общество
11.01.2019 08:19
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Следователи прекратили уголовное дело против автора коллекции мемов Марии Мотузной

Следователи прекратили уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих против студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняли после публикаций мемов в соцсети «ВКонтакте».

«Уголовное дело в отношении Марии Мотузной прекращено в связи с изменением в законодательстве», — сообщили 11 января РИА Новости в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Накануне Марию Мотузную исключили из перечня экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В отношении 23-летней жительницы Барнаула возбудили уголовное дело из-за сохраненной во «ВКонтакте» в 2015 году коллекции мемов. По версии следствия, картинки вызывали неприятие лиц негроидной расы и показывали священнослужителей в отрицательном свете. В деле есть показания двух оскорбившихся человек и скриншоты шуточных мемов. Один из них, например, так описан следствием: «Изображение крестного хода, который идет по грязной дороге с лужами, сопровождающееся текстом: «Две главные беды России».

В конце декабря 2018 года Владимир Путин подписал закон, смягчающий наказание за экстремизм в Сети. Позже Следственный комитет прекратил дело в отношении 46-летнего менеджера из Твери Сергея Соколова. Соколов стал фигурантом после того, как на его странице нашли картинки с Владимиром Путиным за трибуной с символом Третьего рейха и фото няни Гюльчехры Бобокуловой, отрезавшей голову ребёнку (снимок сопровождался саркастичной подписью). Эксперты признали, что опубликованные материалы возбуждают ненависть и вражду к людям по признакам расы, национальности, языка и происхождения.

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