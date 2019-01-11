Трамп нашел деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Администрация изучает возможность ввести в США режим ЧП

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения режима чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом 11 января сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным источников, режим ЧП позволит использовать неизрасходованные средства в бюджете инженерных войск армии США, у которых с 2018 года остались 13,9 млрд долларов, выделенные на случай ликвидации последствий стихийных бедствий. Издание сообщает, что Трамп потребовал от командования инженерных войск сообщить, насколько быстро могут быть подписаны соответствующие контракты, чтобы начать строительство стены в течение 45 дней.

Президент США настаивает на выделении для строительства стены из бюджета США 5,7 млрд долларов. Ему противостоят члены Демократической партии США в Конгрессе, которые согласны на 1,3 млрд долларов. Конфликт привел к тому, что Конгресс не принял бюджет на новый год. Из-за этого с 22 декабря в США продолжается шатдаун — приостановка работы федеральных ведомств.