В Славянке горела квартира в многоэтажке

Пожар в девятиэтажке Пушкинского района Петербурга тушили спасатели в ночь на 11 января. Местные жители отмечают, что с огнём боролись не без проблем.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», загорелась квартира на четвертом этаже дома №40, корпус 1, в микрорайоне Славянка. «Тушат, но кончилась вода», – комментируют двухминутное видео соседи, наблюдающие за происходящим.

В городском МЧС уточнили, что серьезных проблем при тушении пожара не было – спасатели работали и в самой квартире, и в подъезде, а не только на улице. Информацию о пожаре в девятиэтажке на Колпинском шоссе в МЧС получили в 23:47. К половине первого ночи трёхкомнатная квартира силами 15 сотрудников была потушена. Выгорел коридор площадью 25 квадратных метров. «Сведения о пострадавших в ведомства пока не поступали», – добавили в пресс-службе.