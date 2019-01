«Он был не крокодилом, а другом». Дружелюбную рептилию провожали в последний путь 500 индийцев

Жители индийской деревни устроили пышные похороны 130-летнему крокодилу по имени Гангарам. Об этом 10 января пишет издание Hindustan Times.

На прощание с рептилией пришли около 500 человек. Гангарам прожил всю жизнь в пруду возле деревни, причем, как уверяют местные жители, на людей он не нападал, а был «дружелюбным крокодилом».

«Даже дети могли плавать рядом с ним, и Гангарам никогда не нападал и не причинял никому вреда. Он был не крокодилом, а другом», — пишут журналисты.

The over three-metre-long reptile was buried in the village after his last rites were performed by the villagers. https://t.co/KKKRJ3jxOH pic.twitter.com/ExsQKkKMkp