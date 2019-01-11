СМИ: «Лаборатория Касперского» помогла АНБ поймать «второго Сноудена». Он воровал секретные данные 20 лет

Арест бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которого подозревают в самой крупной краже секретных данных в стране, произошёл с подсказки «Лаборатории Касперского». Об этом пишет издание Politico, отмечая, что США, по иронии, винит компанию в работе с российскими шпионами.

По данным газеты, в 2016 году именно «Лаборатория Касперского» обратила внимание на подозрительную сетевую активность Гарольда Томаса Мартина III, которого позже в СМИ назвали вторым Сноуденом. Тогда он, как и Эдвард Сноуден, работал в Booz Allen Hamilton и сотрудничал по контракту с АНБ. Со связанной с ним учётной записи в твиттере российская компания получила пять «загадочных сообщений». Сотрудников настойчиво просили о встрече с Евгением — предположительно, гендиректором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским.

Информация об этом была передана в АНБ. Источники газеты отмечают, что до этого внутреннее расследование не показало факт хищений документов Мартином.

«Это указывает на то, что собственные государственные системы внутреннего контроля и следователи имели мало общего с поимкой Мартина, который, по словам прокуроров, похитил около 50 терабайт данных из АНБ и других правительственных учреждений в течение двух десятилетий», – пишет Politico.

Мужчину арестовали в августе 2016 года. Утечку секретных материалов, в которой его обвиняют, называют крупнейшей в истории Соединённых Штатов. В «Лаборатории Касперского» не стали комментировать свою роль в поимке экс-сотрудника АНБ.

В сентябре 2017 года министерство внутренней безопасности США запретило государственным учреждениям страны использовать любые продукты антивирусной компании «Лаборатория Касперского». В ведомстве считают, что они представляют угрозу информационной безопасности Америки. В конце 2017 года Дональд Трамп подписал поправки в оборонный бюджет страны, которые предписывают органам власти США избавиться от программного обеспечения «Лаборатории».