Итальянцы разработали умную миску для животных. Она опознает питомца по морде

Итальянская компания Volta представила на выставке в США CES 2019 умную миску для животных Mookkie. Об этом 10 января пишет N+1.

На миске установлена широкоугольная камера, которая определяет, какое животное пытается поесть. Благодаря технологии распознавания, отсек с едой откроется только для определенного питомца. Изобретение может помочь людям, у которых живут сразу несколько животных. Умная миска позволят контролировать питание каждого из них — например, собаки и кошки или выдавать специальную диету больному питомцу.

Владелец присваивает каждой миске свое животное — и другому поесть из нее никак не удастся. Морду питомца анализирует камера, и только после этого открывается отсек с едой.

Миска синхронизируется со специальным приложением в телефоне — с его помощью можно получать уведомления о том, что животное поело или миска опустела. Изобретение также может самостоятельно записывать видеоролики. В продажу умная миска поступит в сентябре 2019-го, стоить она будет 189 долларов.