Трамп отменил поездку на форум в Давос. Он остается в США, чтобы бороться с демократами

Президент США Дональд Трампа не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом он 10 января сообщил в своем Twitter.

«Из-за непримиримой позиции демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности нашей страны я вынужденно отменяю очень важную поездку в Давос, Швейцария, на Всемирный экономический форум. С признательностью и глубочайшими извинениями в адрес ВЭФа!» — написал Трамп.

Ранее американский лидер уже говорил, что поездку в Давос, возможно, придется отменить из-за шатдауна — приостановки работы правительства США, вызванной конфликтом Трампа с демократами из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Отметим, форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Планировалось, что на нем президент США встретится с заместителем председателя КНР Ван Цишанем. С ним Трамп должен был обсудить завершение торговой войны между Китаем и Америкой. Сейчас страны соблюдают 90-дневную паузу в этой войне. Стороны должны придти к соглашению до 1 марта, иначе Вашингтон введет новые заградительные пошлины на китайские товары.