За огненное напоминание о французской революции Павленский получил реальный срок. Но сидеть ему не придется

Художника Петра Павленского и его бывшую гражданскую жену Оксану Шалыгину признали виновными в порче имущества с угрозой для окружающих. Акцию с поджогом двери Банка Франции суд в Париже оценил в реальный срок, но отбывать наказание в тюрьме осуждённые не будут.

Как сообщает издание RFI, 10 января Павленского приговорили к трём годам заключения, в том числе двум условно, Шалыгину — к двум годам, 16 месяцев из которых условно. Суд также назначил обоим штраф и на пять лет запретил ношение оружия. Павленский выйдет на свободу в ближайшее время, так как большую часть срока отбыл в предварительном заключении. Его бывшую подругу из тюрьмы под Парижем освободили в январе прошлого года.

Прокурор просил суд не потакать акционистам и не только изолировать обоих от общества, но и лишить пару родительских и гражданских прав.

«У них мало благодарности по отношению к стране, которая их приняла. Они совершили атаку не только на ее государственные институты, но и на ее историческое наследие», – заявила представитель обвинения.

Защита Павленского и Шалыгиной настаивала, что скандальные акции художника прославили его на весь мир, и власти Франции знали, кому давали убежище.

Сам Павленский в суде повторил, что на поджог его вдохновила Великая французская революция, а Банк Франции на месте Бастилии назвал глумлением над политической историей страны. Из процесса он сделал очередную акцию, посвятив её одному из самых известных узников тюрьмы — Маркизу де Саду. Внимания в суде он добивался так рьяно, что переводчица отказалась переводить его заявления.

Петр Павленский, известный своими скандальными акциями, совершил поджог здания Банка Франции в октябре. Он объяснил свои действия тем, что «Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры встали на место монархов».

В июне 2016 года российский суд обязал Павленского выплатить полумиллионный штраф за поджог двери Федеральной службы безопасности. В январе 2017 года Павленский уехал во Францию с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми, где получил политическое убежище.