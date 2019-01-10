США готовы снять санкции с компаний Дерипаски. Но при гарантии, что бизнесмен больше не будет их контролировать

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски будут исключены из санкционных списков. Об этом 10 января пишет «Коммерсантъ».

При этом Мнучин подчеркнул, что санкции могут быть введены повторно, если компании нарушат условия соглашения с Минфином США.

«Они обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы, что Дерипаска не восстановит контроль над ними», — уточнил Стивен Мнучин.

Напомним, сегодня глава Минфина США встретился с конгрессменами-демократами для обсуждения снятия санкций с компаний российского олигарха. Активы Дерипаски оказались под санкциями еще в апреле 2018-го. Позже руководству компаний удалось достичь соглашения с американскими властями — они пообещали снять ограничения, если Дерипаска потеряет контроль над En+, «Русалом» и «Евросибэнерго».