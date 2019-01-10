«Поместили мужчину в багажник и скрылись». Следователи начали проверку похищения из кафе в Москве

Неизвестные вечером 10 января похитили мужчину из кафе на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили в ГСУ СК по столице.

В ведомстве уточнили, что «неизвестные произвели выстрелы из огнестрельного оружия и поместили мужчину в багажник автомобиля, после чего скрылись с места происшествия». По этому факту проводится доследственная проверка, сотрудники СК работают на месте происшествия.

В розыск объявлен автомобиль похитителей. По информации в СМИ, речь идет о серебристом внедорожнике Mitsubishi Pajero без номеров.