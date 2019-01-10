В Петербурге задержали опытного насильника. Жертву он нашёл через соцсеть, притворившись покупателем

В Красногвардейском районе Петербурга за принудительное свидание с девушкой задержан 27-летний Максим. Хлипкое телосложение и обманчивая безобидность ввели жертву в заблуждение, но силой свои сексуальные потребности он удовлетворяет не впервые.

Как стало известно «Фонтанке», 10 января в 26-й отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 26-летняя петербурженка. Она рассказала, что насильник нашёл её в соцсети, интима знакомство не предполагало. Под видом покупателя он якобы выбирал на сайте обновки для подруги, одной вещью не ограничился и попросил о доставке. Встретиться договорились накануне на проспекте Ударников, 30.

Продавца мужчина встретил в парадной приложенной к шее стамеской, глаза предусмотрительно прикрыл ладонью. Девушка была в уверенности, что к горлу прижат нож, и сопротивления не оказала. После вынужденной близости из квартиры ушла хитростью.

Подходящего под описание человека сотрудники полиции задержали в тот же день. При проверке выяснилось, что он из посёлка Сиверский Гатчинского района Ленобласти. К 27 годам уже успел попасться на разбое, грабеже, привлекался за изнасилование.

Оперативным сопровождением расследования занимается 26-й отдел и убойный отдел УМВД по Красногвардейскому району. Не исключено, что продавец интернет-магазина — не единственная жертва. В телефоне мужчины нашлись угрозы, в соцсетях ещё в октябре выкладывали фотографию похожего молодого человека с предупреждением о нездоровом поведении.

Кроме того, в той же высотке на Ударников произошло ещё одно нападение. Тогда женщина смогла отбиться от тщедушного ухажёра. Пострадавших от Максима просят обратиться в правоохранительные органы.