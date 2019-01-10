«Би-би-си» ответила на претензии Роскомнадзора и заверила, что работает по закону

Корпорация «Би-Би-Си» не нарушает законы тех стран, в которых работает, и Россия исключением не стало. Так представители компании прокомментировали претензии Роскомнадзора, пишет 10 января «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

«Как международный вещатель Би-би-си работает в полном соответствии с законодательством и нормативными требованиями каждой страны вещания, в том числе России. Мы всегда готовы предоставить дополнительную информацию о том, как мы освещаем те или иные события, в случае обращения к нам представителей соответствующих надзорных органов»,— цитирует представителя Би-би-си агентство.

Напомним, в РКН заявили, что проверка выявила на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Цитаты лидера ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Аль-Багдади проверят на соответствие нормам российского антиэкстремистского законодательства.