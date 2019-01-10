СКА одержал седьмую победу подряд. Армейцы обеспечили себе выход в плей-офф
Победой для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» в четверг, 10 января, в Ярославле. Армейцы выиграли со счетом 4:0 (0:0, 4:0, 0:0).
Голы забили Антон Белов (23 минута), Андрей Кузьменко (28) и Наиль Якупов (30, 39). Матч на «ноль» отыграл вратарь Игорь Шестеркин.
Эта победа стала для СКА седьмой подряд. Кроме того, петербуржцы обеспечили себе досрочный выход в плей-офф за 16 матчей до окончания регулярного чемпионата. Плей-офф стартует 25 февраля. На данный момент армейцы с Невы занимают второе место в Западной конференции. Впереди только ЦСКА, опережающий петербуржцев на два очка.
Следующий матч СКА проведет 13 января против «Витязя» в Петербурге.