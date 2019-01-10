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10.01.2019 21:48
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Бывшего замполпреда президента на Северо-Западе будут судить по делу о вымогательстве у генерала Следственного комитета

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о вымогательстве 50 тысяч долларов у генерал-лейтенанта Следственного комитета Виктора Леденёва. Обвинение предъявлено бывшему заместителю полномочного представителя президента на Северо-Западе Александру Дацышину и недавнему главреду газеты «Новые колеса» Игорю Рудникову.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, дело Дацышина и Рудникова, которым вменена 163-я статья УК, зарегистрировано в Московском райсуде. Фигуранты, по версии обвинения, сговорились на вымогательство денег у Леденева, недовольного статьями в «Новых колесах» о себе и своем состоянии. Отступными генерал якобы планировал остановить поток позорящих сведений.

Переговоры о передаче 50 тысяч долларов тянулись в Калининграде два с половиной месяца, с августа по ноябрь 2017-го, считает обвинение. Рудников требовал сумму у Леденева через Дацышина, и отставной чиновник якобы охотно выполнял роль пособника. Встречи проходили в его офисе в торгово-развлекательном комплексе «Европа», у драматического театра, в рабочем кабинете Леденева, в кафе «Просуши».

В марте, июне и августе 2017 года в «Новых колесах» вышла серия статей о генерале и его имуществе. Дацышин будто бы авторитетно заявил Рудникову, что Леденев страдает от публикаций, в которых говорилось о якобы свойственных ему связях с сомнительными элементами, низкой профессиональной компетенции, отрицательных личных качествах, и огласка в конечном итоге могла повлечь увольнение генерала. Отставной чиновник обвинен в пособничестве — вымогать он помогал бескорыстно, посчитал Следственный комитет, все деньги якобы предназначались Рудникову.

1 ноября 2017 года Леденев передал конверт с мечеными купюрами соучредителю «Новых колес» Березовской, ее задержали, в редакции газеты провели обыск, Рудникова арестовали, Дацышина отправили под домашний арест.

Второй эпизод медиаменеджера связан с видом на жительство в США, полученным в 2013 году и действительным до 2026-го. Рудников о нем не сообщил российской миграционной службе, документ изъяли при обыске в ноябре 2017-го. Уголовное дело возбудили по статье 330.2 УК за неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России вида на жительство, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве.

Материалы в отношении Дацышина и Рудникова передали в райсуд Калининграда, но он поставил вопрос о подсудности. Его разрешал Верховный суд. Учитывая бывшую должность Дацышина, проводившего с местными кандидатами в судьи собеседования, и многочисленные публикации «Новых колес» о судейском сообществе Калининграда, было решено, что беспристрастно рассмотреть дело в регионе вряд ли получится, и его отправили в столицу Северо-Запада.

Александр Дацышин занимал должность заместителя полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе с марта 2006 года по ноябрь 2012-го. В настоящее время он партнерствует в рыбопромышленной компании «Рыбфлот-Фор» со своим бывшим шефом Ильей Клебановым. Она закончила 2017 год с доходом 2,2 млрд рублей.

Виктору Леденеву 57 лет, родился на Ставрополье. В 1991-м окончил следственный комитет Высшей школы КГБ в Москве. В ФСБ служил до 2008 года, еще шесть лет руководил Следственным комитетом Чечни. С мая 2013-го начальствует в СК Калининградской области. Награжден именным огнестрельным оружием, медалью «Доблесть и отвага», медалью «За заслуги перед Отечеством II степени».


© Фонтанка.Ру

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