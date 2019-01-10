Мадуро во второй раз стал президентом Венесуэлы — до 2025 года. Из страны отзывают послов и разрывают с ней дипломатические отношения

Николас Мадуро официально вступил в должность президента Венесуэлы. Инаугурация 10 января транслировалась в его официальном твиттере.

На церемонию отказались приезжать представители США, Евросоюза и 13 стран Латинской Америки, которые отказались признавать результаты выборов в Венесуэле. Приехали поздравить Мадуро традиционные союзники — лидеры Кубы, Боливии и Сальвадора. Был также президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, Россию представлял заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов.

#EnVivo 📹 | Juramento como Presidente Constitucional para el periodo 2019–2025, en compañía del pueblo venezolano y las delegaciones de Alto Nivel, de los pueblos y gobiernos del mundo.https://t.co/WGXZNIABXL — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 января 2019 г.

В стране продолжается политический кризис — Мадуро находится в конфликте с Национальной ассамблеей (местным парламентом). Из-за этого новоиспеченному президенту пришлось приносить присягу в здании Верховного суда. Затем торжественная церемония переместилась в военную академию — Мадуро хотел поблагодарить армию, которая его всегда поддерживала.

Напомним, соратник бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса, бывший водитель автобуса Мадуро победил на выборах еще в мае 2018 года, он набрал 68% голосов при явке в 46%. Парламент страны обвинил его в фальсификациях, с тех пор и продолжается политический кризис. Итоги выборов не признали США, ЕС, Аргентина, Чили, Перу и некоторые другие страны Латинской Америки.

Парагвайский президент Марио Абдо Бенитес сегодня заявил о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой. Перу отозвало своего временного поверенного в делах Перу в Венесуэле Розу Альварес Нуньес для консультаций, а перуанские банки перестали сотрудничать с венесуэльскими коллегами.

Отметим, политический кризис в Венесуэле сопровождается и экономическим: в стране гиперинфляция, которая в 2018 году составила почти 1 700 000 %. В стране наблюдается дефицит продовольствия и товаров первой необходимости (например, туалетной бумаги), при этом Венесуэла находится под американскими санкциями.