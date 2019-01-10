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Общество
10.01.2019 20:40
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Конституционный суд запретил раскулачивать депутатов, разбогатевших до избрания

Конституционный суд РФ разъяснил, что имущество депутатов не может быть обращено в доход государства, если его покупка пришлась на «додепутатский» период. Более того, отчитываться об источниках доходов на такие дома и машины и вовсе не обязательно. 

Как следует из постановления, 10 января опубликованного на сайте КС, на норму ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» пожаловался депутат Думы Анучинского муниципального района Приморского края Георгий Кристов. 

Избран он был в сентябре 2015 года, а до этого владел магазинами на территории края. Предпринимательская деятельность, в частности, помогла ему приобрести здание под торговлю площадью 129 квадратных метров, земельный участок в 367 квадратных метров и два автомобиля. Получив мандат, Кристов оставил бизнес, а нажитое в соответствии с законом указал в декларации за 2015 год. Проверка выявила несоответствие доходов и расходов. В результате машину за 4 млн отстоять не удалось — после судов её конфисковали. 

В постановлении КС сказано, что повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, справедливы. Оспариваемая норма Конституции не противоречит. Однако если дорогостоящие покупки сделаны до того, как человек был избран, то конфисковывать их нельзя. Правда, предыдущая деятельность также не должна быть связана с замещением государственных или муниципальных должностей. 

«В отношении этого имущества не возникает закрепленная за депутатом обязанность представлять сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по его приобретению», – добавили в Конституционном суде.

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