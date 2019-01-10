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Технологии
10.01.2019 19:43
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Дуров ликвидирует Telegram. Он избавляется от юрлица, внесённого в реестр Роскомнадзора

Бизнесмен Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP. Ранее он называл её основным юрлицом опального в России мессенджера. Об этом 10 января сообщает РБК. 

Как следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц, просьбу о прекращении регистрации Telegram Messenger LLP и исключении её из реестра Дуров подписал 19 декабря прошлого года. 

Компания учреждена в 2014 году двумя связанными с Дуровым структурами. Согласно последней доступной информации, за 2017 год она ничего не заработала, закончив период с операционным убытком почти в 1,5 млн фунтов (порядка 135 млн рублей по курсу на конец 2017-го). Бизнесмен не раскрывал юридическую структуру своей группы, но Telegram Messenger LLP он называл основным юрлицом мессенджера. 

Именно его в июле 2017 года включили в российский реестр организаторов распространения информации в Интернете. Позже это позволило ФСБ требовать ключи для дешифровки переписки пользователей. Дуров заявил, что сделать это технически невозможно. В апреле 2018 года суд по иску Роскомнадзора заблокировал мессенджер в России. Ответчиком указан Telegram Messenger LLP. В начале ноября прошлого года компания не смогла обжаловать 800 тысяч рублей штраф за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки. Месяцем ранее Telegram не удалось оспорить блокировку. 

По мнению опрошенных РБК юристов, на работе Telegram в России это не отразится — мессенджер и так находится на нелегальном положении. При этом даже «чистое» юрлицо в России вскоре приобретёт все обременения Telegram Messenger LLP, считают специалисты. Ликвидацию компании связывают «с постоянными попытками Павла Дурова минимизировать налоговую базу мессенджера» и предполагают, что это часть реструктуризации, которая характерна для интернет-компаний в зрелом состоянии. Не исключается, что за решением Дурова стоит платформа для криптовалют, которую разработчики TON планируют запустить до конца 2019 года. 

Сам Павел Дуров ликвидацию Telegram Messenger LLP изданию не прокомментировал.

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