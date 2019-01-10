Петербургское метро будут мыть 4 года за 3 млрд рублей

Компания «Люкссервис» выиграла открытый конкурс ГУП «Метрополитен» на уборку станций метро. По итогам конкурса фирма снизила практически на 1 млрд рублей цену контракта. Информация об этом 10 января размещена на сайте госзакупок.

Примечательно, что компания могла выиграть и без снижения: заявки всех остальных участников были отклонены, как не соответствующие требованиям конкурса. Теперь до 2022 года компания будет убирать все 5 веток петербургского метро. За чистоту на красной линии налогоплательщики заплатят 733,7 млн рублей, за порядок на фиолетовой — 704 млн рублей. В паре идут зеленая и оранжевая ветки, на которых ежедневная уборка обойдется в 720 млн рублей. Меньше всего – 503 млн рублей – стоит чистота на синей линии метро.

И до этой победы компания «Люкссервис» занималась уборкой городской подземки с 2014 года. Тогда «Метрополитен» заключил с компанией 5 договоров на уборку всех пяти веток общей стоимостью 2,7 млрд рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанией в пропорции 45 на 55 владеют Ирина Левина и Вероника Писарева. Причем последняя получила долю в компании лишь в октябре 2010 года, до этого момента Левина единолично владела фирмой. В 2019 году совладелице «Люкссервиса» исполнится 74 года.

Компания зарегистрирована в Петербурге с 2001 года. В числе соучредителей Левина впервые появляется в 2003 году. В 2009 и 2012 годах ГУП «Метрополитен» становился хозяином 0,19% долей компании, но оба раза они возвращались в собственность Ирины Левиной.