Дочь главы СВР Сергея Нарышкина Вероника получила долю в петербургской компании партнеров сына Якунина

Вероника Нарышкина, дочь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, стала соучредителем «Управляющей компании Агро-Альянс». Об этом 10 января пишет издание «Открытые медиа».

По данным журналистов, Нарышкина является владельцем 21% акций компании, запись об этом в ЕГРЮЛ появилась 28 декабря 2018 года. «Управляющая компания Агро-Альянс» зарегистрирована в Петербурге в ноябре прошлого года, ее основной вид деятельности – «деятельность холдинговых компаний». У компании всего пять совладельцев — помимо Нарышкиной, это Виктор Козырев (40% акций), Павел Макеев (25,7%), Михаил Цобкалло (10%) и Валерий Зайцев (3%). Фирма связана с крупным импортером риса и производителем фасованных круп «Агро-Альянс», она даже зарегистрирована в Петербурге по тому же адресу, где находится производственно-логистический центр холдинга.

Козырев и Цобкалло являются основателями «Агро-Альянса». Зайцев занимает пост гендиректора головной компании группы ООО «Агро-Альянс». Михаил Цобкалло уточнил, что новая компания займется управлением активов агрохолдинга, но в подробности вникать отказался.

«Открытые медиа» напоминают, что в 2010 году в капитал «Агро-Альянса» вошла инвесткомпания Venture Investments & Yield Management (VIYM). Ее управляющим партнером и основателем является сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей. В 2015-м фонд продал свою долю одному из совладельцев холдинга.