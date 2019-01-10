Медали «Родившийся в Санкт-Петербурге» подорожали. На их закупку потратят 23 млн рублей

Комитет Смольного по делам записи актов гражданского состояния приобретет за более чем 23,3 млн рублей 65 тысяч медалей «Родившемуся в Санкт-Петербурге» и «Родившейся в Санкт-Петербурге».

Оптовая цена «Гознака» за один экземпляр, согласно документации закупки, размещенной 9 января, — 299,71 рубль. Из которых 198,54 руб. стоят материалы, 70,45 руб. — заработная плата основных производственных рабочих с отчислениями, а 30,72 руб. — общепроизводственные, общехозяйственные и прочие расходы (в том числе, траты на доставку). Учитывая НДС в 20%, финальная отпускная цена — 359,6 рублей.

Стоимость медалей за последние годы увеличилась. Например, в начале 2018 года тираж в 70000 тысяч штук заказывали по цене в 333,9 рублей за медаль.