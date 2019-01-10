В квартире на Жака Дюкло чуть не сгорела наркотическая плантация. От огня её спасли сотрудники МЧС

Наркоплантацию в одной из квартир в Выборгском районе Петербурга выдал огонь. Приехавшие по вызову спасатели, победив пламя, увидели характерные зелёные листья.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС 10 декабря, пожарных в пятый дом на улице Жака Дюкло вызвали в 6.13. С небольшим возгоранием справились быстро. Огонь подпортил один квадратный метр обстановки. Однако главную тайну квартиры пламя уничтожить не успело.

По данным «Фонтанки», на территории жилплощади нашли наркотические растения в горшках. Хозяев плантации во время пожара дома не оказалось.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти отметили, что в полицию поступила информация о найденных в квартире веществах, которые предположительно являются наркотическими. Проводится проверка.