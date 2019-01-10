Главбух «Федерального агентства новостей» не стала оспаривать выдвинутое Америкой обвинение в работе на «фабрику троллей»

Главный бухгалтер РИА «Федеральное агентство новостей» Елена Хусяйнова обжаловала отказ Сестрорецкого суда принимать ее иск на 5 млн рублей к минюсту США. Поводом послужило опубликованное американским ведомством обвинение финансиста в работе на «фабрику троллей». Она недовольна оглаской, но суть претензий фактически признает.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 января, Хусяйнова подала частную жалобу на отказ в принятии иска к минюсту США о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда в размере 5 млн рублей.

«Истец утверждает, что никаких требований о признании обвинений незаконными не выдвигал, сам факт предъявления обвинения и законность действий сотрудников правоохранительных органов США при подготовке обвинения и его предъявлении не оспаривал», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Сестрорецкий суд отказал Хусяйновой в иске, в том числе, на том основании, что она оспаривала предъявленное ей властями США обвинение в преступлении, а защита в этом случае осуществляется в соответствии с законодательством государства, которое это обвинение выдвинуло. Хусяйнова судиться с Америкой не хочет, но моральные страдания от публикации многостраничного заключения на сайте минюста США компенсировать не прочь.

По версии американского следствия, главбух РИА «ФАН» была посвящена во все аспекты финансирования «фабрики троллей», составляла проекты бюджетов, которые равнялись 1 млн долларов в месяц, и предоставляла их на утверждение в группу «Конкорд». Ее бенефициаром считается петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Сам Пригожин неоднократно отрицал какую-либо связь с «фабрикой троллей».