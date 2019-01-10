Пощекотали прутьями. Заказное покушение на полковника ФСИН теперь - бытовая разборка

Следственный комитет и прокуратура единогласны: главного медика петербургского УФСИН забивали прутьями бережно. Установленный на его автомобиле GPS-трекер не убеждает в заказном характере нападения. Оно вообще осталось без мотива.

Светлана Холявчук/Интерпресс

Невский суд Петербурга рассмотрит дело о жестоком избиении подполковника УФСИН Бадрудина Дамаданова. В ноябре 2017 года ему нанесли более десяти ударов металлическими прутьями, пробили голову и повредили руки и ноги. Дамаданов благодаря физическому здоровью выкарабкался. Следственный комитет расследовал дело о покушении на убийство по найму, но выпустил фигурантов и переквалифицировал дело на банальное избиение. Прокуратура Петербурга с ним согласилась.

Под суд отданы 30-летний Альберт Бахлин, его 34-летний троюродный брат Владимир Бахлин и их знакомый 35-летний Андрей Белов. Им вменяют умышленное причинение средней тяжести здоровью и пособничество – статью 112 УК.

Начиналось дело как особо тяжкое. Вечером 23 ноября 2017 года главный медик петербургского УФСИН Бадрудин Дамаданов был жестоко избит у своего дома на улице Дыбенко. Преступники нанесли ему прутьями не менее пяти ударов в голову, не менее четырех – по рукам, не менее двух – по ногам и еще два по телу. Характер нападения сразу вызывал ассоциации с демонстративной расправой над журналистом Олегом Кашиным, избитым в ноябре 2010-го.

Следственный комитет Петербурга по эпизоду с Дамадановым тоже сначала возбудил уголовное дело по покушению на убийство, причем заказное. На автомобиле подполковника нашли GPS-маячок, установленный незадолго до нападения.

Дамаданову диагностировали ушиб мозга легкой степени, многооскольчатый перелом пальца со смещением отломков и растрескиванием, ушибленную рану теменно-затылочной области и области левой ушной раковины с расхождением ее свободного края и другие повреждения.

В феврале 2018 года в Петрозаводске был задержан и впоследствии арестован Альберт Бахлин. По первоначальной версии обвинения, он считался главным исполнителем, взявшим заказ от неизвестного лица. Владимир Бахлин тоже был арестован как предполагаемый соисполнитель.

В марте 2018 года Следственный комитет выдал многообещающее:

«Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, ч. 3 ст. 30, п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство по найму). 28 февраля в Петрозаводске задержан 30-летний мужчина, который доставлен в Санкт-Петербург, ему предъявлено обвинение. Он с соучастником напал на высокопоставленного сотрудника ФСИН, которого жестоко избили железными прутьями, нанеся множественные удары по голове и телу. Однако они не смогли довести свой умысел до конца, так как потерпевший оказал активное сопротивление и был своевременно госпитализирован».

Время шло, братья молчали, Дамаданов выписался из больницы, до мотива следствие не добралось, и в окончательной версии обвинения появилась маловразумительная формулировка: не позднее 28 сентября 2017 года у Альберта Бахлина при неустановленных обстоятельствах возникли личные неприязненные отношения к подполковнику. И вот он установил за потерпевшим слежку, подтянул брата и Белова, который подвозил их до Дыбенко, и вместе они вступили в преступный сговор на причинение Дамаданову средней тяжести вреда здоровью. Отметив аккуратность ударов прутьями по голове (не убили же), СК отпустил обвиняемых на подписку о невыезде и завершил расследование. С таким подходом согласился надзор, в конце декабря 2018-го обвинительное заключение подписал зампрокурора Петербурга Сергей Жуковский.

Бадрудин Дамаданов с 2014 года возглавляет федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 78» Федеральной службы исполнения наказаний. Оно курирует следственные изоляторы и колонии Петербурга и области, отвечает за организацию медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В год организует закупки лекарств и проведение бактериологических исследований спецконтингенту в среднем на 45 – 50 млн рублей.

Начальная концепция следствия предусматривала покушение на Дамаданова в связи с его полномочиями влиять на судьбу осужденных. Их можно признать настолько тяжелобольными, чтобы освободить из мест лишения свободы или перевести в тюремную больницу. Самый известный случай - попытка подкупа Дамаданова членом общественной наблюдательной комиссии Владимиром Матусом за перевод из тюрьмы в больницу им. Гааза новгородского авторитета Тельмана Мхитаряна. Подполковник отказался от 300 тысяч. Связи между этим делом и нападением следствие не нашло.

Альберт Бахлин – бенефициар компании «Вега», на которую записан ресторан «Аджика». Она работает в убыток, 2017 год закончила с минусом в 6 млн рублей. Но бизнес-пересечений Бахлина и Дамаданова СК тоже не установил. Уголовное дело Невский райсуд к рассмотрению еще не назначил. Бахлины изначально отрицали причастность к преступлению, на их показания рассчитывать не приходится. Бадрудин Дамаданов может быть с судом откровеннее.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»