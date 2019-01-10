Финляндия вводит электронные водительские права

Власти Финляндии облегчили жизнь водителям — благодаря поправкам в закон подтвердить свое право на вождение с февраля финны смогут с помощью мобильного водительского удостоверения. Об этом сообщает министерство транспорта и коммуникаций.

Autoilija («Водитель») – это бесплатное приложение, которое можно загрузить в мобильное устройство и использовать вместо традиционных водительских прав. Оно содержит ту же информацию, что и водительские права в виде пластиковой карточки. Кроме того, в нём водитель может найти сведения о зарегистрированном в Финляндии авто, в том числе данные о двигателе, времени техосмотра, а также полезную информацию о налоге на авто. Ещё предусмотрены индивидуальные «напоминалки». Изображение в смартфоне снабжено различными защитными элементами и QR-кодом, подтверждающим его подлинность. Оно не собирает и не сохраняет данные о местонахождении пользователя.

Ранее приложение тестировало в рамках пилотного проекта финское транспортное агентство Trafi. Особое внимание было уделено обеспечению защиты данных и информационной безопасности службы.

Поправки в закон также позволят на материковой части Финляндии пользоваться водительскими правами, выданными на Фарерских островах и в Гренландии, в течение максимум одного года после прибытия в страну.

Правительство Финляндии приняло поправки к Закону о водительских правах 10 января. Предполагается, что президент одобрит их 11 января, и с 1 февраля обновлённый закон вступит в силу.