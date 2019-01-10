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Происшествия
10.01.2019 18:37
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СМИ: Двух россиян задержали в Италии за перевоз десятков мигрантов по морю

Граждане России могли быть замешаны в схеме по перевозке нелегалов курдского происхождения на парусной лодке в Италию.

«Карабинеры (отряд национальной военной полиции в Италии. — Прим. ред.) арестовали двух контрабандистов, которые в четверг, 10 января, посадили на мель парусную лодку с 51 пассажиром около побережья Торре-Мелисса в провинции Кротоне. Двое задержанных — россияне 43 и 25 лет», – сообщает местное издание Il Crotonese со ссылкой на правоохранительные органы региона. 

Подозреваемых схватили в одном из отелей Мелиссы, где они попытались укрыться от карабинеров. На ресепшене они предъявили фальшивые документы, на что сразу же обратил внимание сотрудник отеля. Он заметил, что у туристов не было штампов о въезде в страну. Работник не стал ничего говорить гостям, а сразу вызвал полицию. Предполагаемые контрабандисты не ожидали обыска, и, по данным издания Il Quotidiano del Sud, один из них отдыхал в кровати, а второй принимал душ, когда к ним нагрянули карабинеры. При обыске у россиян нашли крупную сумму наличных и навигационное оборудование.

По данным следствия, россияне — это шкиперы парусной лодки, которая села на мель у берегов Италии. На борту находился 51 мигрант. Им на помощь пришли местные жители под руководством мэра. Среди спасенных шесть женщин и четверо детей, включая новорожденного. Организаторы незаконной переправы, по всей видимости, попытались скрыться. 

Имена россиян пока не называются. Российская дипмиссия в Италии не прокомментировала задержание граждан РФ на Апеннинском полуострове.

Напомним, что это не первый случай, когда россиян подозревают в перевозке мигрантов в страны ЕС по морю. Так, в январе прошлого года уездный суд Карелии признал семью яхтсменов из Петербурга виновными в доставке десятков беженцев в Финляндию.

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