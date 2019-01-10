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Авто
10.01.2019 20:17
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Спортивная Vesta и вседорожная Granta: «АвтоВАЗ» рассказал о новинках и о дружбе с Кубой и Чили

В 2018 году «АвтоВАЗ» продал 360 204 автомобиля в России и 38 052 машины за рубежом. В новом году автопроизводитель планирует запустить в продажу спортивную версию седана Lada Vesta и вседорожную модификацию универсала Lada Granta.

Собирать Lada Vesta Sport начали в конце 2018 года. В настоящее время первые спортивные «Весты» уже отгружают дилерам, сообщает 10 января Autonews со ссылкой на представителя Волжского автозавода. Дату старта продаж и цены на новинку должны объявить в ближайшие дни.

Спортивная версия седана оснащена модернизированным 1,8-литровым мотором с новыми распредвалами с измененным профилем, мощность которого увеличили со 122 до 145 лошадиных сил. Также автомобиль получил перенастроенную систему регулировки фаз газораспределения и усовершенствованную топливную систему с повышенным давлением. С нуля до 100 км/ч модель разгоняется за 9,6 секунды, максимальная скорость – 198 км/ч.

Lada

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Вседорожная версия универсала «Гранта» поступит в продажу в первой половине 2019 года. Lada Granta SW Cross имеет увеличенный дорожный просвет, усиленную пластиковую защиту нижней части кузова, рейлинги на крыше. Моторная гамма новинки пока не раскрывается. Стандартный универсал предлагается с 1,6-литровым мотором мощностью 87, 98 или 106 «лошадок», который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой», «роботот» такого же диапазона или 4-ступенчатым «автоматом».

Также ранее сообщалось о премьере обновленного семейства Lada Largus, намеченной на осень этого года. Новинка получит дизайн в фирменном X-стиле, новые бамперы, измененную решетку радиатора и другую оптику. В технической части автомобиля изменений не ожидается.

Продажи Lada в 2018 году в России составили 360 204 автомобиля. По сравнению с 2017 годом это на 16% больше. Из них за декабрь было реализовано 35 407 машин, что на 8,7 больше прошлогоднего. Это стало для марки лучшим результатом месяца за последние четыре года, отметили в пресс-службе «АвтоВАЗа».

Самой популярной моделью Lada в минувшем году стала «Веста»: включая Vesta SW и Vesta SW Cross, семейство разошлось тиражом в 108 364 авто. Это на 40% больше, чем год назад. Далее идет Lada Granta, продажи которой выросли на 13% и составили 106 325 машин. Lada Largus приобрел 53 691 автолюбитель, а Lada XRAY – 34 807.

Экспорт автомобилей «Лада» в 2018 году вырос на 57%. За год «АвтоВАЗ» реализовал 38 052 автомобиля в 34 странах. К традиционным для марки рынкам Белоруссии и Казахстана в минувшем году добавились Куба, Чили, Тунис и Турция.

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