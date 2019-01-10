Рубль в помощь. Петербуржцы открыли портал в советское прошлое, который без жалоб «замуровали» коммунальщики

Народная акция по спасению приглянувшегося стрит-арта в центре Петербурга завершена успешно. Дверь в советское прошлое со вчерашнего дня «вскрывали» монетами. Казённая краска перед общими усилиями не устояла.

Как сообщают в соцсетях, к вечеру 10 января на углу Невского и Суворовского проспектов снова можно увидеть школьницу с советской новогодней открытки. Изображение украшающей ёлку девочки потеряло яркость цветов, но освобождено от блёкло-зеленоватой краски. Вторую жизнь рисунку уличного художника Павла Каса подарили горожане, возмущённые преждевременной активностью коммунальных служб.

«Дверь в советское прошлое, куда держит курс страна» Павел открыл в ночь на 31 декабря. 5 января работа была замечена и разлетелась по социальным сетям и новостным лентам петербургских СМИ. Проверить дверь на прочность горожанам не дала покрасочная команда, в тот же день разобравшаяся с несанкционированным настенным творчеством. Недовольные граффити Каса на портале «Наш Петербург» объявиться не успели.

Возмущенный непрошеной ретивостью служб горожанин 9 января вооружился российским рублём и начал отскребать исходный рисунок. Желание и железные монеты нашлись и у других прохожих. К вечеру пятницы школьница освобождена, а сотрудники Жилкомсервиса №3 Центрального района могут готовить новое «ведёрко серости».