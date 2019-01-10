Прокуратура Петербурга потребовала от городских властей сохранить элеватор мукомольного завода им. Ленина

Прокуратура направила в Невский районный суд исковое заявление к комитету имущественных отношений Петербурга (КИО). Надзорное ведомство требует привести в надлежащее состояние памятник — элеватор мукомольного завода имени В.И. Ленина. Об этом 10 января сообщается на сайте прокуратуры.

Соответчиками по иску выступили комитет имущественных отношений, который является собственником объекта, и ГУП «Продовольственный фонд». В хозяйственном ведении предприятия находятся семь помещений элеватора.

Прокуратура провела проверку и установила, что фасад постройки, имеющей статус объекта культурного наследия, пошел трещинами и покрылся грязью. Кроме того, надзорное ведомство выявило «проплешины» в штукатурке и частичную утрату карниза. В рамках иска надзорное ведомство требует признать незаконным бездействие собственника, который не предпринимает действия для сохранения элеватора.

Объектом культурного наследия регионального значения элеватор мукомольного завода признали в 2016 году. Спустя год комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) утвердил охранное обязательство.

В КИО «Фонтанке» сообщили, что пока не получили иск. В случае если суд примет его к рассмотрению, комитет будет придерживаться позиции, что является ненадлежащим ответчиком. «Комитет имущественных отношений не является правообладателем объекта. Он закреплен на праве хозведения за его пользователем, поэтому все бремя содержания, использования и сохранности объекта в силу Гражданского кодекса лежит на его правообладателе», – подчеркнул представитель комитета, добавив, что часть помещений элеватора находится в федеральной собственности.

Кроме того, охранное обязательство также утвердили в отношении правообладателя, а комитет не обладает полномочиями по реставрации памятников, пояснили в Смольном.