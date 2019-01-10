Продажи машин в 2018 году побили рекорды. Но, возможно, в последний раз

В 2018 году, по данным рейтингового агенства Moody’s, опубликованным 10 января, в мире продано рекордное количество автомобилей – 99,5 миллиона штук.

Еще в начале прошлого года мировой автомобильный рынок колебался между ростом и падением, но с середины 2018-го наметилось заметное оживление продаж. Опасения начала года были прежде всего связаны с тарифными войнами, затеянными администрацией президента США Трампа, однако сопротивление автобизнеса как внутри самих Штатов, так и в Европе и Китае заставили американские власти если не пойти на попятный, то как минимум притормозить.

Ещё одним фактором, влияющим на рынок, были тревожные ожидания в связи с затянувшимся Брекситом. Но Тереза Мей и евробюрократы настолько запутали процесс, что, похоже, и бизнес, и покупатели разуверились в реальном разрыве между Альбионом и остальным Старым Светом. В результате даже в Британии во второй половине года наметился некоторый рост продаж новых автомобилей.

Как обычно, меньше всего подвержены колебаниям и рискам продажи в сегментах премиум и люкс. Поэтому неудивительны не только рекордные цифры Rolls-Royce – 4107 автомобилей, но и 256 255 проданных за год Porsche и немалый рост у Mercedes с BMW.

Интересно, что наивысшие показатели продаж продемонстрировали США и Юго-Восточная Азия, чуть отстала от них Европа. А вот самый большой мировой автомобильный рынок – Китай – впервые более чем за 20 лет показал заметное падение. По итогам года, по данным Bloomberg, оно достигло 4,3 процента.

Причины падения продаж в Китае, скорее всего, связаны с замедлением роста экономики этой страны – на ней отразился торговый конфликт с США. Пострадала не только автомобильная отрасль. Например, именно проблемы у Китая привели к серьезному падению акций Apple и потере звания самой дорогой компании мира.

Автомобильный рынок России после весенних колебаний также показывал уверенный рост. Насколько уверенный, что сегодня, 10 января, исполнительный вице-президент «Автоваза» по продажам и маркетингу Ян Птачек заявил Reuter, что его компания ожидает общий рост российского рынка «в пределах 10 процентов» и, соответственно, собирается продать в наступившем году на 10 процентов больше автомобилей Lada.

Однако некоторые аналитики склонны считать, что нынешний рекорд больше никогда не будет побит. Их мнение приводит издание Green Car Reports. Более того, оно обозначает два пика, после которых будет только движение вниз.

Так, эксперты считают, что в конце 2018 года был пройден пик продаж автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, и нас ожидает резкий подъем рынка электромобилей. Но кроме этого, возможно, уже в 2019 году мы увидим общее сокращение продаж новых автомобилей.

Это сокращение связано с развитием различных сервисов, позволяющих не покупать автомобиль вообще. Это и каршеринг, и подписной сервис, и новые системы городского транспорта. В 2018 году в некоторых городах Европы, напомним, появился бесплатный общественный транспорт, что подтолкнуло некоторых (пока немногих) европейцев к отказу от личного автотранспорта вообще.