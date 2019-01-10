Третье ДТП с пешеходами за 15 минут попало на видео. Чтобы не ударить маршрутку, таксист снёс остановку с людьми

Ещё один наезд на пешехода в Петербурге. На записи регистратора ДТП он выглядит страшно. На самом деле пострадавший только один, да и он, по первоначальным данным, без тяжёлых травм.

Таксист в Парголово свернул в автобусную остановку, где стояли люди, чтобы не врезаться сзади в маршрутку, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» пояснили, что авария случилась на Выборгском шоссе, 216, в Парголово (Выборгский район города) в 13:23 10 января. По предварительной версии, 24-летний мужчина с 4-летним стажем вождения на «КИА Рио» совершил наезд на пешехода и неподвижное препятствие – автобусную остановку. Пешеход от медицинской помощи отказался.

Это как минимум третье ДТП с пешеходами за сегодня, причём почти в то же время, что и предыдущие два. Около 13:15 у Соснового Бора под колёсами грузовика погибла пенсионерка. А около 13:20 на улице Седова «Фольксваген Поло» сбил двух девушек и врезался в эвакуатор.

Утром на КАД тоже были сбиты мужчины, стоявшие на дороге после мелкого происшествия. Один из них погиб.

Вчера вечером в Петербурге с разницей в 10 – 15 минут пострадали три пешехода: молодая женщина и двое детей.