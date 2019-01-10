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Финляндия
10.01.2019 18:25
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Россиян стали реже штрафовать на финской границе. Неизменными спутниками нарушителей остаются радар-детекторы и дубинки

За 2018 год россиянам на финской границе выписали чуть более 2800 штрафов. В целом власти Суоми считают наших соотечественников вполне законопослушными, ведь это всего 0,04% от общего числа пересечений границы (7,2 млн).

По данным Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии, денежных взысканий туристы из РФ получили на 12% меньше, чем годом ранее. В тройку самых популярных нарушений, за которые пришлось расплатиться рублём, а точнее евро, вошли антирадары и радар-детекторы, не вынутые из автомобиля перед поездкой по незнанию или намеренно, травматические пистолеты и нарушение ПДД.

Помимо этого более 160 раз россияне попадались с запрещёнными предметами самообороны вроде телескопической дубинки, электрошокера, кастета или перцового баллончика — их владение считается преступлением, поэтому такие случаи рассматривал суд. Ещё около 200 расследований были проведены по фактам нетрезвого вождения, наличия в авто огнестрельного оружия, нарушения границы, подделки документов и организации нелегальной миграции.

пресс-служба Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии

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За год на пунктах пропуска Юго-Восточной Финляндии раскрыли на 11% больше подделок. Чаще всего задержанные за границей россияне пытались проехать с ненастоящими штампами о въезде и выезде из Шенгенской зоны, чтобы скрыть реальные сроки пребывания в ЕС. Также пограничникам предъявляли ложные документы на автомобиль, страховки, регистрации и даже водительские права. В течение 12 месяцев на трёх основных автомобильных пунктах пропуска отловили 17 угнанных машин.

Во въезде в страну отказали 750 лицам. В большинстве случаев у них не было необходимых документов: действующей визы или разрешения на пребывание. Убежища в Финляндии попросил 31 человек — ровно столько же, сколько в 2017-м. При этом количество нарушений границы или погранзоны выросло почти на треть, с 13 до 19 случаев.

Напомним, что на всей границе России и Финляндии за год насчитали 9 млн пересечений, при этом интерес финских туристов к поездкам в РФ упал, а пассажиропоток в Суоми незначительно подрос.

Во время визита в Петербург осенью 2018 года представители пограничной охраны и таможни Финляндии заверили, что россияне ведут себя «хорошо и красиво» и взяток им никогда не предлагали.

Что нужно знать, чтобы избежать проблем на границе?


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