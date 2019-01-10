Бензин подорожал за год почти на 10% и вдвое обогнал инфляцию

Росстат, подводя итоги 2018 года, отметил, что стоимость бензина в этот период росла в 2,2 раза быстрее темпов инфляции.

Из отчета ведомства от 10 января «Об индексе потребительских цен» следует, что бензин в 2018-м подорожал на 9,4%. При этом в ведомстве отметили, что в декабре снизились цены на газовое моторное топливо на 3,8%.

Рост не ограничился 2018 годом. В январе, с открытием торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, цена на бензин также продолжила демонстрировать тягу к стремительному росту, прибавив почти 6%.