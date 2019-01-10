Роскомнадзор нашел на сайте Би-би-си материалы, «транслирующие идеологию террористов»

Проверка Роскомнадзора выявила на сайте «Русской службы Би-би-си» материалы, «транслирующие идеологические установки международных террористических организаций». Об этом 10 января сообщается на сайте ведомства.

В сообщении РКН уточняется, что на сайте британского издания обнаружены цитаты террориста Аль-Багдади. «Проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства», – заявили в ведомстве.

Кроме того, РКН ждет от Би-би-си документов, которые подтвердят соблюдение требований закона о СМИ об ограничении прямого или косвенного контроля со стороны иностранных организаций. Сведения должны быть предоставлены до 16 января 2019 года.

Напомним, Роскомнадзор начал проверку «Русской службы Би-би-си» в декабре 2018 года после того, как британский медиарегулятор Ofcom обвинил телеканал Russia Today в нарушении правил вещания в Великобритании.