Выбери квартиру за 5 дней

ГК «КВС»

Если Вы давно мечтаете о новом жилье и не знаете, что лучше выбрать – квартиру в городе рядом с насыщенной жизнью или за городом с видом на первозданный лес, то для Вас есть предложение от застройщика: посещение строящихся объектов компании «КВС» на комфортабельном автобусе.

В ходе экскурсии Вы сможете составить собственное представление о реализуемом проекте, оценить темпы и масштабы строительства, определиться с вариантом планировочного решения будущей квартиры. И выбрать какая жизнь больше по вкусу.

Если Вам уже приглянулся определенный проект или локация, то можно выборочно записаться на одну и более экскурсий.

Расписание экскурсий в январе:

ЖК бизнес-класса «Наутилус» – понедельник. Время и место отправления: 11:30 от ст.м. «пр. Ветеранов»;

Микрорайон «Ясно.Янино» – вторник. Время и место отправления: 10:30 от ст.м. «Ладожская»;

Микрорайон «Новое Сертолово» – среду. Время и место отправления: 10:00 от ст.м. «Парнас»;

ЖК «Жили-были» и ЖК «Континенты» – четверг. Время и место отправления: 10:00 от ст.м. «Пр. Просвещения»;

ЖК «Крылья» – пятницу. Время и место отправления: 11:00 от ст.м. «Московская».

В офисе продаж на объекте вы получите консультацию специалистов отдела продаж компании «КВС» относительно способов оплаты, действующих в компаниях акциях и рассрочках. Экскурсии проходят по предварительной записи по телефонам: +7 812 645 55 55, 8 800 505 64 55 (бесплатно по России).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «Жили-были» – застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Крылья» – застройщик ООО "КВС-Юг", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-krylya/dokumenty/