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11.01.2019 13:01
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Святые вышли на дороги. Кто и зачем тратит миллионы на религиозные билборды на петербургских улицах

60 рекламных щитов с изображениями православных святых на магистралях Северной столицы - это не религиозная пропаганда и не реклама паломничества, а борьба с авариями на дорогах, утверждает их заказчик.

Святые вышли на дороги. Кто и зачем тратит миллионы на религиозные билборды на петербургских улицах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Изображения Ксении Петербургской, Александра Невского, Серафима, Антония, Николая и других святых и мучеников стали появляться на петербургских улицах с начала декабря. «Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас», «Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас», «Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас», – говорится на них. Какие-либо данные о том, кто разместил призывы к святым, отсутствуют.

Ранее православные святые массово уже появлялись на петербургских билбордах в 2016 – 2017 годах в рамках просветительского проекта «Твой святой: Небесные покровители Санкт-Петербурга», который проводили сектор коммуникаций при информационном отделе Санкт-Петербургской епархии и один из крупных операторов наружной рекламы — компания «Постер».

Но, как рассказали «Фонтанке» участники петербургского рынка наружной рекламы, в этот раз инициатором выступает не религиозный институт, а коммерческая компания – ООО ТД «Мир Света». 

Михаил Огнев

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Так, в рекламном агентстве Gallery отметили, что это юрлицо арендовало 60 билбордов до конца января 2019 года. Еще несколько щитов в декабре разместил «Постер». Но, как сообщил заместитель генерального директора оператора Юрий Букчин, компания обращалась не напрямую, а через агентства. Через оператора «Элвис» ООО ТД «Мир Света» установил порядка 50 плакатов и в разных районах Ленинградской области. 

Сумму контрактов операторы отказались раскрывать, ссылаясь на коммерческую тайну. Но, по оценке других игроков, один билборд  размером 3 на 6 метров в Северной столице может обойтись в 30 – 40 тысяч рублей в месяц. Таким образом, только на размещение 60 с лишним щитов в Петербурге могло быть потрачено более 2 млн рублей.

По данным СПАРК, ООО ТД «Мир Света» создано в Петербурге в начале 2017 года и занимается продажей автомобильных деталей. Данные о финансовых показателях, телефоны и сайт отсутствуют. Однако в Gallery уточнили, что заказчик позиционировал себя как производитель световых приборов и ламп для автомобилей. В «Постере» вспомнили, что размещали для компании с таким же названием коммерческую рекламу со слоганом «50 оттенков светлого», изображающую человека со светильником в руке.

Сейчас единственным владельцем компании числится Андрей Матляк, не проявивший себя другими проектами в бизнесе. Но до конца декабря 2018 года собственником 100% компании был предприниматель Валерий Гусев. Он является директором и совладельцем компании «Архитектурно-реставрационные мастерские Курочкина» в Твери, а также управляет благотворительным фондом «Собор», который занимается там воссозданием Спасо-Преображенского собора.

В беседе с «Фонтанкой» Валерий Гусев подчеркнул, что рекламная кампания с изображением святых не преследует бизнес-целей, а является социальным проектом, который направлен на снижение несчастных случаев на дорогах. По его словам, аналогичные щиты размещались  в Тверской области в конце 2017 года. «Это дало эффект. Мы запросили данные ГИБДД в сравнении с 2016 и 2015 годами. При равном количестве ДТП [на трассах, где были установлены билборды] погибло в три раза меньше людей», – сказал Валерий Гусев. Впрочем, он не исключил, что и отсутствие роста числа ДТП тоже можно связать с благотворным влиянием изображений небесных заступников. «Количество машин только растет», – пояснил он.

Официальная статистика подтверждает слова предпринимателя. Так, за весь 2017 год в Тверской области число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей по сравнению с 2016 годом снизилось на 8%, количество погибших – на 17%. Но в правительстве Тверской области давали другое объяснение: количество аварий и их жертв сократилось благодаря ремонту дорог, развитию системы автоматической фотовидеофиксации нарушений и закупке спасательной техники.

В Петербурге количество ДТП пока растет, но число погибших тоже снижается. Так, за девять месяцев 2018 года в Петербурге произошли 4500 аварий на дорогах, что на 2% больше, чем за тот же период год назад. В них погибли 156 человек, что на 17% меньше, чем за девять месяцев 2017 года.

Желание повторить эксперимент в Северной столице Валерий Гусев объяснил тем, что именно в этом городе зарегистрировано ООО ТД «Мир Света». В основном щиты ставятся на крупных трассах на въезде и выезде из города, где автомобили развивают большую скорость и больше риск аварий, уточнил он. Святые, изображения которых представлены в программе, – это покровители путешественников и автолюбителей, а также врачеватели.

Размещение билбордов с изображениями святых не согласовывалось с петербургской епархией, но консультации с отдельными священнослужителями проводились, заявил «Фонтанке» Гусев. Средства на кампанию выделил как сам ООО ТД «Мир Света», так и другие бизнес-организации. Какие именно, Валерий Гусев не уточнил, ссылаясь на то, что те не уполномочивали его на раскрытие информации. 

Помогали и рекламные операторы, хотя не все проявляли сговорчивость, посетовал предприниматель. «Некоторые компании шли навстречу, давали скидки и значительный дисконт, некоторые нет, некоторые и вовсе отказывались размещать, ссылаясь на то, что юридические службы нашли что-то, что противоречит закону», – отметил он.

Опыт привлечения частных средств у Валерия Гусева есть по проектам в Твери. В интервью газете «АиФ» он рассказывал, что для поиска средств фонд «Собор» предложил жителям приобрести именные кирпичи для строительства храма, а также провел благотворительный ужин с участием тверских предпринимателей, собрав пожертвования на 6 млн рублей. Общие затраты в восстановление храма оцениваются в полмиллиарда рублей.

Аналогичных крупных проектов в Северной столице предприниматель пока не планирует. Но ООО ТД «Мир Света» помогает храму Мученика Вениамина в поселке Победа в Выборгском районе Ленинградской области, сказал он.

По данным Gallery, ООО ТД «Мир Света» также заказало у оператора билборды для размещения изображений святых в Москве, но сколько именно сторон арендовано, на момент публикации уточнить не смогли.

По словам участников рынка, само по себе изображение православных святых на плакатах не могло быть основанием отказа в размещении. «Единственный спорный юридический момент, можно ли это рассматривать как рекламу в принципе, поскольку не совсем понятно, что тут является объектом рекламирования. Но, например, в проекте «Мой святой» мы квалифицировали такие щиты как социальную рекламу, в которой упоминание конкретных товаров и брендов как раз не допускается», – пояснили в «Постере».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

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