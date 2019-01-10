3D-mapping шоу на Дворцовой за 38 млн не досталось фирме, зарегистрированной в панельной девятиэтажке

Мультимедийным спектаклем и 3D-mapping шоу на Дворцовой к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады за 37,9 млн рублей займётся компания «Триумф». Фирма попросила за свои услуги на 100 тысяч меньше, чем хотел единственный соперник – «Росконцерт». Информация об этом 10 января размещена на сайте госзакупок.

Как следует из протокола, в борьбе за контракт «Триумф» предоставил описание концепции и плана подготовки мероприятия. В том числе, были предложены план-схема расположения видеопроекционного и технического оборудования, а также подготовлены эскизы видеоконтента шоу. Однако более значимым стал опыт претендента: «Триумф» подтвердил свою квалификацию двумя успешно выполненными госконтрактами.

По данным «СПАРК-Интерфакс», фирма «Триумф» зарегистрирована в 2012 году. Уставный капитал – 12,5 тысячи рублей. Бенефициаром и руководителем является Николай Лабутин. Он же, судя по всему, единственный сотрудник. Впрочем, заниматься зрелищно-развлекательной деятельностью это не мешает: в портфеле фирмы контрактов более чем на 150 млн рублей. Среди заказчиков — комитеты Смольного и администрации районов. Так, в прошлом году по заказу комитета по туризму компания организовала «Фестиваль цветов» и фестиваль «Рождественская звезда» стоимостью почти под 40 млн каждый. Правда, выполнить все требования заказчика не вышло — комитет через суд пытается взыскать с «Триумфа» 2 млн рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Также за контракт боролась компания «Росконцерт» Ольги Митрофановой. О регистрации компании, претендующей на многомиллионные госконтракты, в квартире панельной девятиэтажки и примечательном прошлом «Фонтанка» писала накануне.

Как указано в протоколе, этот участник стоимость своих услуг снижать был не готов. Концепции и планов проведения мультимедийного спектакля на Дворцовой представлено не было. Компетенцию «Росконцерт» подтвердил одним выполненным госконтрактом сопоставимого характера.

Празднование 75-летия полного освобождения Ленинграда от блокады спектаклем и 3D-mapping шоу на фасаде здания Главного штаба заказал комитет по культуре Смольного. Начальная цена контракта составила 38 млн рублей. По задумке, сценарий должен содержать хронологию ключевых событий, происходивших в годы блокады Ленинграда. Кроме того, шоу осветит жизнь горожан и работников тыла. За основу подрядчику рекомендовано брать исторические и литературные источники. 75-летие полного освобождения Ленинграда отмечается 27 января 2019 года.