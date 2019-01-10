Смольный хочет отдать дворовый снег в одни руки

Новые снегопады и новая метла в Смольном могут привести к тому, что различные организации перестанут спихивать сугробы друг на друга. Жилищный блок предлагает передать полномочия по очистке дворов районам, которым не придется делить снег с муниципалами и жилищниками.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Вопрос о различной ведомственной принадлежности внутриквартальных территорий Петербурга в очередной раз поднял глава жилищного комитета Валерий Шиян на совещании в Смольном 9 января. Всем оно запомнится появлением мема «лопата Беглова» – с инструментом соответствующего облика чиновники, в предвыборной логике момента, будут позировать, видимо, до конца снегопадов. Однако электоральный подъем может привести и к конкретным результатам.

Полномочия по уборке дворов разбиты между разными субъектами, начиная с того, что в шести районах - Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Петродворцовом, Петроградском и Пушкинском - они отданы муниципалитетам, которые получают субвенции из бюджета. С весны 2017 года в остальных 12 районах администрация выбирает подрядчиков на уборку по конкурсу. Скажем, в 2019 году на это заложено почти полтора миллиарда рублей. Однако в одном и том же дворе может работать управляющая организация, нанятая ТСЖ, а также, к примеру, оператор близлежащего бизнес-центра.



«Зачастую мы видим разноголосицу, – пояснил Валерий Шиян «Фонтанке». – Кто пришел пораньше, сбросил снег на соседнюю территорию, а другой заболел, третий пришел после обеда. Но жителям-то какая разница? Им нужен убранный двор. Поэтому я эту тему снова затронул, заручился поддержкой Александра Дмитриевича Беглова. Возможно, менять систему придется на законодательном уровне».



Поддержкой Беглова заручились многие, а вот дополнительной ответственностью одарили глав районов. В ходе совещания глава города раз за разом повторял, что в итоге за все отвечает именно районная администрация. Профильный вице-губернатор Николай Бондаренко в разговоре с «Фонтанкой» указал туда же.

«Этот вопрос надо решать, – говорит чиновник. – Для этого необходимо полномочия по уборке внутриквартальных территорий передать на один уровень — администрации района. Но этот вопрос не решить махом; где-то такой переход будет оправдан, где-то — нет. Мы, в соответствии с распоряжением главы города, проведем анализ, где это необходимо».

Речь идет о том, что район будет, как и сейчас, объявлять конкурс на уборку, но его «лоскут» будет распространяться на весь двор, совокупность дворов или микрорайон. «Есть, к примеру, территория, которую частично убирает муниципальное образование, частично — ТСЖ, частично — район. Если, к примеру, мы объединим деньги муниципального совета и администрации, объявим конкурс и выберем одну управляющую компанию на весь двор, то и ТСЖ заключит с ней контракт. Это же лучше, чем лоскутное одеяло. – считает Бондаренко. - Сейчас доходит до смешного: идет трактор, доходит до чужой территории, поднимает щетку, переезжает неподведомственный ему участок и затем снова начинает убирать».

Глава Жилкома считает, что постановлением правительства может не обойтись, придется выходить в законодательное собрание. Однако даже если это предложение будет одобрено, от сугробов текущей зимы это не спасет, чиновники рассчитывают уложиться самое лучшее до конца года. Может быть, после этого у комитета и главы города сойдутся цифры. В ходе заседания правительства Валерий Шиян заявил, что две трети опрошенных положительно оценивают результаты уборки снега, однако Александр Беглов сослался на свои данные, насчитав лишь 25% довольных.

В то же время, перераспределение полномочий не решает одну из главных проблем в уборке города — запаркованность улиц. Система «чет-нечет», которая гарантированно могла освободить одну из сторон улицы, оспорена в суде еще в 2010 году, чиновники переходят уже к прямым воззваниям. Так в четверг 10 января вице-губернатор Николай Бондаренко через журналистов попросил автомобилистов внимательно следить за сообщениями управляющих организаций, которые планируют сбрасывать снег и наледь с крыш, а также комитета по благоустройству, который чистит улицы. «В городе разработан порядок, который регламентирует правила парковки при уборке города, – подчеркивает Бондаренко. – Он заключается в том, что под дорожным знаком «Остановка запрещена» устанавливается 2 таблички. На первой табличке указывается день и время действия знака, на второй – эвакуатор, что сообщает об эвакуации автомобиля».

Последняя фраза больше для устрашения. Сам вице-губернатор рассказал журналистам, что час работы эвакуатора обходится в полторы-две тысячи рублей. «Мы берем машину, переставляем, чистим это место, и возвращаем машину, – говорит чиновник. – Скажите, с такими темпами мы когда очистим Петербург? К тому же знаки устанавливают ограничения не на всю улицу, а только на определенный участок».

С дворовыми территориями все обстоит примерно так же. В праздники горожане оставались дома, и в забитом машинами дворе развернуться, к примеру, трактору «Беларусь» невозможно. Городские службы пытаются экспериментировать со временем. Если раньше массово работали по ночам, то теперь определили два временных коридора в светлое время суток: с 11 до 14 часов и с 15 до 16.30.

Дело не только в узких проездах, но и нехватке рабочих рук. К примеру, из 15 млн квадратных метров тротуаров города 5 млн квадратов приходятся именно на «ручников»: заехать технике не позволяют рекламные щиты, фонари, дорожные знаки и т. д. Если исключить тех дворников, которые убирают автобусные остановки и перекрестки, на все эти миллионы квадратов остается порядка 300-400 человек.

Напомним, ранее комитет по благоустройству сообщил, что во время праздников было организовано более 17 тыс. смен техники и 11,5 тыс. смен работников ручной уборки, а ежедневно город убирает около тысячи работников ручной уборки. Жилком, в свою очередь, отчитался, что с 30 декабря 2018 года по 8 января к работам по уборке внутриквартальных территорий ежедневно привлекалось от 470 до 600 единиц техники, а также от 7 до 8 тысяч дворников. Эти цифры своими козырями побивали жилищная и государственная административно-техническая инспекции. Первая нашла нарушения в уборке на трети проверенных адресов и возбудила административных дел на 12 млн рублей. ГАТИ предъявила претензии к 53 территориям из проверенных 131 (включая дороги) и к 122 кровлям из 629. За время праздников от гололеда пострадали 385 человек, после чего врио губернатора Петербурга принес извинения всем получившим повреждения. 11 января в городе ожидается усиление снегопада.

Николай Кудин

«Фонтанка.ру»