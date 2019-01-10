Заняться плаванием, не выходя из дома, теперь возможно

ГК «КВС»

Отличная новость для жителей ЖК «Жили-Были». Для их удобства прямо в доме, помимо фитнес-центра, будет построен еще и бассейн.

Помещение бассейна будет оборудовано раздевалками с душевыми и сауной. Длина бассейна 20 м, ширина рассчитана на 4 дорожки. Максимальная глубина 1,7 м. Также в состав бассейного комплекса войдут залы для подготовительных занятий по сухому плаванию.

Напомним, современный фитнес-центр расположится на первом, втором и третьем этажах жилого комплекса. Фитнес-центр в ЖК «Жили-Были» будет иметь витражное остекление, которое не только подчеркнет современный архитектурный облик здания, но и позволит клиентам любоваться видом из окна.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Жили-были» (застройщик ООО "КВС-Парнас", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-zhili-byli/dokumenty/)