ВАДА приступило к получению базы данных московской лаборатории

Делегация Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) начала работу по извлечению базы допинг-проб российских спортсменов из компьютеров московской лаборатории. Как сообщает 10 января «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «Р-Спорт», иностранные специалисты работают вместе с российскими экспертами и представителями Следственного комитета.

«Делегация экспертов ВАДА прилетела вчера (9 января. — Прим. ред.). Сегодня приступили к работе совместно экспертная группа, российские эксперты, эксперты ВАДА. Также в этой работе принимают участие представители СК, лаборатории. Началась работа по оборудованию, по монтажу оборудования, в том числе по копированию базы данных. Работа проходит в полной координации. До этого мы обсудили все технические детали, которые полностью соответствуют и Уголовному кодексу, и кодексу ВАДА», – подчеркнул Колобков.

Напомним, что первая попытка в конце декабря извлечь данные обернулась провалом: специалистам ВАДА не дали это сделать из-за отсутствия сертифицированного в соответствии с российским законодательством оборудования. По договору с ВАДА Россия должна была передать электронные базы московской лаборатории до 31 декабря 2018 года.

На 14 января запланировано заседание комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию, где будет рассмотрен вопрос выполнения обязательств России. Если комиссия решит, что обязательства не были выполнены, Российское антидопинговое агентство вновь лишат аккредитации. О том, какими катастрофичными последствиями это обернется, читайте в интервью главы РУСАДА «Фонтанке».