За убитыми в Африке журналистами следили. Центр «Досье» публикует результаты своего расследования в ЦАР

За убитыми в Центральной Африке журналистами вели наблюдение действующий и бывший сотрудники жандармерии, которые имели непрерывный телефонный контакт с русскими. К такому выводу пришли специалисты, нанятые Михаилом Ходорковским для изучения обстоятельств гибели в ЦАР съёмочной группы из России.

Итоги пятимесячного расследования центра «Досье» 10 января публикует телеканал «Дождь». Сотрудники проекта пришли к выводу, что все время, пока журналисты находились в Центральноафриканской Республике, за ними следили. Наблюдателем, по информации «Досье», был местный жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио. Расследователи публикуют его фото из соцсети и ссылаются на данные биллингов, которые свидетельствуют о его непрерывной связи с водителем журналистов — единственным выжившим после встречи с неизвестными летом 2018 года. В публикации «Дождя» водителя зовут Бьенвеню Дувокамой, притом что ранее властями называлась фамилия Нвудокама.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты 30 июля неподалёку от города Сибут. Центр «Досье» приводит показания двоих военнослужащих правительственной армии (FACA), согласно которым, в тот вечер за 20 минут до журналистов из города выехала машина, где находились вооруженные люди: трое белых и два центральноафриканца. Эти люди, среди них был и жандарм Эммануэль Туагуэнде Котофио, предупредили, что скоро проедет ещё одна машина с белыми и ее надо пропустить.

Данные биллинга, по мнению «Досье», связывают Эммануэля Котофио с россиянином Александром Сотовым. В ЦАР, по их информации, он числится «инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе» в компании «М-Финанс», которая в свою очередь связана с Lobaye Invest — компания ведёт в Центральной Африке разведку золота и алмазов. Сам Сотов, по данным биллингов «Досье», находился в постоянном контакте с Валерием Захаровым, занимающим в ЦАР пост советника президента по нацбезопасности.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко погибли в ночь на 31 июля, по невыясненным причинам изменив маршрут следования. Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского отправил журналистов в Африку для съемок документального фильма о частной военной компании «Вагнер». Группа должна была найти доказательства того, что в условиях гражданской войны наемники контролируют в ЦАР добычу золота и алмазов, при этом действуют в интересах петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. Пригожин отрицает свою причастность как к ЧВК, так и к золотодобывающей деятельности.

Согласно выданному ООН мандату, в рамках российско-центральноафриканского сотрудничества на территории республики могут находиться 170 гражданских специалистов и 5 военнослужащих Минобороны России. Их задача – подготовить правительственную армию для последующего восстановления мира в ЦАР. Кремль отрицает, что в партнерстве межгосударственного уровня могут быть задействованы наемники.